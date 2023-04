SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Chelsea por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (12), na partida de ida das quartas de final da Champions League. O duelo foi disputado no Santiago Bernabéu. Benzema e Asensio marcaram os gols do confronto.

Vini Jr contribuiu com uma assistência e ainda foi 'garçom' indiretamente no lance do primeiro gol.

Com o resultado, o Real Madrid pode até perder por um gol de diferença na volta para se classificar.

O jogo de volta entre as equipes ocorrerá na próxima terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

COMO FOI O JOGO

O Real Madrid começou o jogo mais agressivo e pressionando a saída de bola do Chelsea. Os ingleses, por sua vez, conseguiram escapar, pelo menos, duas vezes em arrancadas nas costas dos adversários, mas não aproveitaram as chances.

O preço foi pago quando o plano ofensivo do Real Madrid finalmente encaixou. Kepa até evitou o gol de Vinícius Jr, mas nada pôde fazer no rebote.

Mesmo com o 1 a 0 ao seu favor, o Real Madrid seguiu não deixando o Chelsea respirar durante o primeiro tempo e criou novas oportunidades, mas pecou nas finalizações.

No segundo tempo, a fase ofensiva do Chelsea, que já era quase nula, ficou mais prejudicada ainda quando Chilwell cometeu falta em Rodrygo em chance clara de gol e foi expulso.

As estrelas de Carlo Ancelotti e Asensio brilharam na reta final do segundo tempo. Logo após substituir Rodrygo, o atacante espanhol marcou o seu gol e concretizou a vitória do Real Madrid.

REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Eder Militão, Alaba e Camavinga (Rüdiger); Valverde, Kroos (Tchouaméni) e Modric (Ceballos); Rodrygo (Asensio), Vinícius Jr e Benzema.

T.: Carlo Ancelotti

CHELSEA

Kepa; Koulibaly (Cucurella), Thiago Silva (Mount) e Fofana; James, Kanté (Gallagher), Enzo Fernández, Kovacic e Chilwell; Sterling (Havertz) e João Félix (Chalobah). T.: Frank Lampard

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Árbitro: François Letexier

Cartões amarelos: Fofana, Kovacic (CHE), Camavinga, Eder Militão, Carvajal (RMA)

Cartão vermelho: Chilwell (CHE)

Gols: Benzema (20'/1°T), Asensio (28'/2°T)