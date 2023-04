SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé deve continuar como jogador do PSG além da temporada 2022/23.

Mbappé deu entrevista ao canal de TV France 3. Entre outros tópicos, abordou o seu futuro no clube da capital francesa.

"Sou parisiense e tenho contrato". O atacante afastou a possibilidade de trocar de clube na próxima janela de transferências.

Mbappé manifestou o sonho de conquistar a Liga dos Campeões. Segundo o atacante, é a única coisa que falta em sua carreira.

CONTRATO PERTO DO FIM

A próxima temporada é a última garantida no vínculo entre PSG e Mbappé. O atacante renovou com o clube francês em 2022 por três anos, mas os últimos 12 meses de contrato são opção do jogador.

Mbappé teve atrito recente com o PSG. O jogador reclamou por ter sua imagem utilizada em campanha publicitária para venda de ingressos da temporada 2023/24. "Não é o Kylian Saint-Germain", escreveu em comunicado à imprensa.