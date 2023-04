SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o policial penal Marcelo de Lima atira em Thiago Leonel e Bruno Tonini, torcedores do Fluminense que foram acompanhar o time no Maracanã contra o Flamengo, em jogo realizado no dia 1° de abril.

Nas imagens, captadas pelo RJ2 (da TV Globo), é possível ver uma confusão na calçada de um restaurante lotado que fica ao redor do estádio no Rio.

Em meio à aglomeração, Thiago foi baleado pelo policial ? ele morreu ainda no local.

Bruno tentou sair correndo, mas acabou perseguido e atingido por Lima. Ele caiu, rolou no meio da rua e, desde então, está em estado grave.

MAIS DETALHES SOBRE O CASO

O MP-RJ publicou que "em frente à pizzaria 'Os Renatos', localizada na Rua Isidro de Figueiredo, Marcelo teria dito que 'petista é igual flamenguista, tudo burro e ladrão'".

Ainda segundo o documento, "após uma discussão, o denunciado, com vontade livre e consciente de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas".

De acordo com o que foi encaminhado à 4ª Vara Criminal da Capital, "os crimes foram praticados por motivo torpe, em razão do inconformismo de Marcelo com as posições políticas expressadas pelas vítimas após suas declarações".