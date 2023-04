RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco divulgou nota oficial, na tarde desta quarta-feira (12), sobre o Maracanã. O clube voltou a notificar o Governo do Rio, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, sobre o interesse em participar da gestão do estádio. O atual vínculo de Flamengo e Fluminense termina ao fim do mês.

O Cruz-Maltino voltou a se pronunciar oficialmente sobre o Maracanã. No documento, a diretoria reitera o "interesse em participar do novo Termo Precário de Permissão de Uso (TPU)".

O Vasco diz ter proposta pronta para assumir o estádio "em condições financeiras mais vantajosas para o erário público do que as atuais".

O clube de São Januário assumiu ainda o compromisso "de garantir a realização no Maracanã das partidas previstas nas competições nacionais e internacionais que estão sendo disputadas por Flamengo e Fluminense".

O Vasco indica ainda que sob uma possível gestão, "o Maracanã retomará sua característica de equipamento público, aberto a todos os clubes e seus torcedores".

Veja a nota na íntegra

"Tendo em vista a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), proferida na última quarta-feira, 5/4/2023, em que manteve suspensa a Licitação do Maracanã, sem prazo definido para que seja realizada, e o fato de que o atual Termo Precário de Permissão de Uso (TPU) do Maracanã, firmado em caráter emergencial com o CR Flamengo, terá seu prazo expirado no próximo dia 25 de abril, o Vasco da Gama vem à público apresentar as seguintes informações.

O Vasco da Gama expediu ontem, 11/4, nova Notificação para a Secretaria de Estado da Casa Civil rerratificando seu interesse em participar do novo TPU do Maracanã, como já havia manifestado por diversas vezes, inclusive em outubro passado, quando da última renovação do TPU, momento em que teve seu pleito ignorado, tendo o Estado celebrado a 6ª renovação emergencial do TPU com o CR Flamengo;

O Vasco da Gama afirmou ao Poder Público Estadual que tem proposta pronta para assumir o próximo TPU do Maracanã, em condições financeiras mais vantajosas para o erário público do que as atuais, e que concorda com todos os demais termos e condições do TPU ora em vigor;

O Vasco da Gama assume o compromisso de garantir a realização no Maracanã das partidas previstas nas competições nacionais e internacionais que estão sendo disputadas por CR Flamengo e Fluminense FC.

O Vasco da Gama garante que sob sua gestão o Maracanã retomará sua característica de equipamento público, aberto a todos os clubes e seus torcedores, em igualdade de condições, conforme disposto nas regras do Termo de Referência e no próprio TPU, fato que, infelizmente, não vem sendo observado pelos atuais gestores.

O Vasco da Gama confirma que terá parceria com a W Torre, principal empresa gestora de estádios e arenas no Brasil, e com a Legends, gigante mundial do esporte e entretenimento, que participa da operação dos principais estádios do mundo, como o Santiago Bernabéu (Espanha) e Etihad Stadium (Inglaterra). O Vasco da Gama e seus parceiros adotarão as melhores práticas internacionais para melhorar a qualidade da experiência dos torcedores e, também, a gestão do gramado do Maracanã.

O Vasco da Gama entende que o regramento público e seus preceitos devem ser obrigatoriamente seguidos no processo para o próximo TPU do Maracanã, onde não há dúvidas que o Governo do Estado deverá realizar um procedimento de seleção, através de chamamento público ou outro procedimento congênere, que assegure a publicidade, a impessoalidade dos participantes e condições mais vantajosas para o erário público, como recomenda o TCE. Importante ressaltar esse processo propiciará recursos adicionais que poderão viabilizar investimentos em áreas como educação, saúde e segurança pública.

O Vasco da Gama e seus parceiros estão prontos para assumir imediatamente o Maracanã e trabalhar de forma construtiva e colaborativa com as autoridades do Estado, CR Flamengo, Fluminense FC, clubes, mídia, federação, confederação, torcedores e todas as partes interessadas na boa gestão do Maracanã.

Por fim, é importante destacar que o Vasco da Gama é uma instituição mais que centenária, sendo o Maracanã parte indissociável de sua história, palco do qual foi o primeiro campeão, e lá tendo disputado e conquistado seus principais títulos. O Vasco da Gama entende que Maracanã é o maior templo do futebol mundial e que o futebol sempre deverá ser a prioridade do estádio".