SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) acatou um pedido do Palmeiras e liberou o técnico Abel Ferreira para comandar a equipe no duelo contra o Tombense, que ocorre às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (12) pela Copa do Brasil.

Abel estava suspenso para o jogo desta quarta por causa da expulsão na Supercopa do Brasil, quando o Palmeiras venceu o Flamengo. O departamento jurídico da equipe paulista entrou com um pedido no STJD para reverter a punição

O órgão decidiu que a pena será revertida em doações a entidades assistenciais

Desta maneira, Abel está confirmado no banco de reservas do Allianz para o confronto, válido pela 3ª fase do torneio nacional.