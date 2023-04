SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Paysandu por 3 a 0, nesta quarta-feira (12), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado no Maracanã.

Nino, Keno e Felipe Melo fizeram os gols do jogo.

Jhon Arias também foi um dos destaques do Fluminense, contribuindo com duas assistências.

O gol anotado por Felipe Melo foi o seu primeiro com a camisa do Fluminense.

Com a vitória, o Fluminense pode perder até por dois gols de diferença na volta para se classificar.

O jogo da volta entre as equipes está marcado para o dia 25 de abril, no Mangueirão, às 20h (de Brasília).

O JOGO

O Fluminense matou a partida ainda na etapa inicial. Em um primeiro momento, o Tricolor das Laranjeiras encontrou dificuldades para infiltrar na defesa do Paysandu.

A chave para destravar o bloqueio defensivo do Paysandu foi a bola aérea. O Flu marcou os seus três gols em lances que começaram em escanteios para a equipe.

Com a vantagem no placar, o Fluminense seguiu tentando atacar, mas com mais cautela. Fernando Diniz aproveitou a vantagem no marcador para experimentar novas opções no segundo tempo. Um delas foi a ida de André para a zaga com a saída de Felipe Melo.

Jogadores como John Kennedy e Giovanni também entraram em campo ao longo do segundo tempo, porém não brilharam, uma vez que o restante da equipe passou a administrar o tempo.

Fábio e os zagueiros do Fluminense quase não tiveram problemas com o ataque do Paysandu, que mal conseguiu finalizar suas jogadas.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco

Cartões amarelos: Oswaldo Henríquez, Edilson (PAY)

Gols: Nino, aos 27min do 1° tempo, Keno, aos 34 min do 1° tempo, e Felipe Melo, aos 41min do 1° tempo

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Alexandre Jesus), Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Guga); André, Alexsander, Lima e Jhon Arias; Keno (Gabriel Pirani) e Cano (Giovanni). T.: Fernando Diniz

PAYSANDU

Thiago Coelho; Samuel Santos (Edilson), Genílson, Oswaldo Henríquez e Eltinho (Fernando Gabriel); João Vieira, Geovane e Ricardinho (Jorge Jimenez); Igor Fernandes (Rodolfo Filemon), Mário Sérgio e Bruno Alves (Luis Phelipe). T.: Márcio Fernandes