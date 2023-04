SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Tombense de virada por 4 a 2, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Gabriel Menino, Flaco López, Gustavo Gómez e Rafael Navarro fizeram os gols do Alviverde. Os tentos saíram aos 36 e aos 40 minutos do primeiro tempo, e aos 42 e aos 51 da etapa final, respectivamente.

Matheus Frizzo e Marcelinho marcaram para os visitantes, aos dez da etapa inicial e aos 47 do tempo complementar.

Vanderlan foi o responsável pelas assistências dos dois primeiros gols da Palmeiras. O lateral de 20 anos foi titular pela terceira partida consecutiva no ano.

Abel Ferreira foi liberado para estar no banco de reservas no confronto. O técnico português estava suspenso por ter sido expulso na Supercopa do Brasil, mas o STJD acatou pedido do clube paulista e reverteu a decisão.

A partida de volta será disputada em 26 de abril, no Estádio Soares de Azevedo, às 20h (de Brasília). Antes disso, o Palmeiras entra em campo pelo Brasileirão e pela Libertadores, enquanto o Tombense atua pela Série B.

Curiosidade: o argentino López balançou a rede pelo terceiro jogo consecutivo.

MENINO E LÓPEZ DECIDEM

O Palmeiras teve John John e Flaco López como substitutos de Raphael Veiga e Rony, lesionados, para a estreia na Copa do Brasil.

Foi o Tombense, no entanto, que saiu na frente no estádio do Alviverde. Os visitantes aproveitaram um início lento do time da casa e marcaram no primeiro chute a gol.

A equipe de Abel Ferreira encurralou o adversário, mas demorou para encontrar brechas na defesa do clube mineiro. O empate veio com mais um chutaço de Menino de fora da área, seu quinto gol na temporada.

A virada ocorreu em quatro minutos e fez com que o Palmeiras ficasse mais tranquilo em campo. O Tombense perdeu intensidade depois de tomar os dois gols.

O jogo voltou do intervalo morno, mas terminou com mais três gols saindo na reta final. O time mineiro, agora, tentará reverter o prejuízo em seus domínios.

GOLS E DESTAQUES

Primeira chance. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Dudu recebeu na intermediária com liberdade, arrancou até a entrada da área e mandou uma bomba. A bola passou rente à trave.

1x0. Aos 9, Gómez tentou afastar a bola da área do Palmeiras, mas a sobra ficou com Matheus Frizzo. O camisa 10 do Tombense dominou e mandou uma bomba. Weverton chegou a relar na bola, mas não conseguiu espalmar para fora do gol.

Impedido. Menino inverteu o jogo e achou Dudu, que cruzou para a área e encontrou López. O argentino testou firme e Felipe Garcia protagonizou um milagre para defender com o joelho. O lance, no entanto, não valeu por impedimento do camisa 7 na jogada.

1x1. Aos 37, Vanderlan ganhou disputa com Jaderson e tocou para Gabriel Menino, que arriscou de longe. O camisa 25 mandou uma bomba com efeito e marcou um golaço. O VAR sugeriu revisão por possível falta do lateral palmeirense, mas o árbitro manteve a marcação em campo.

2x1. Aos 41, John John adiantou pela esquerda, mas foi Vanderlan quem chegou e cruzou para a área. López se antecipou à marcação e cabeceou para o chão, decretando a vitória.

Quase o 3º. Aos 26 minutos do segundo tempo, Giovani avançou pela direita, chegou na linha de fundo e cruzou para trás. Richard Ríos chegou batendo de primeira e mandou para fora.

Pênalti e 3x1. Aos 41, Wesley deu um bote na área e acabou só acertou Navarro. Gómez foi para a cobrança e bateu firme, no alto, sem chances para o goleiro adversário.

3x2. Aos 44, Egídio cobrou escanteio, Fernandão disputou pelo alto e a bola sobrou para Marcelinho, que pegou de primeira e mandou no ângulo. O lance foi inicialmente invalidado por falta de Fernandão na jogada, mas o VAR sugeriu revisão e o árbitro validou o tento.

4x2. Aos 51, Breno Lopez mandou um chuveirinho, Gómez escorou para o meio da área e Rafael Navarro se antecipou ao goleiro para marcar o quarto. O lance foi revisado, mas o árbitro confirmou o gol.

Luis Guilherme isola. Aos 57, Ríos cruzou da direita, Navarro acabou furando e a bola sobrou para a Cria da Academia. Completamente, ele pegou muito embaixo na bola e perdeu o gol.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 12 de abril de 2023, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

VAR: Daniel Nobre

Gols: Matheus Frizzo, aos 9min da etapa inicial, Menino, aos 36, Flaco López, aos 40; Gustavo Gómez, aos 42 do segundo tempo, Marcelinho, aos 47, e Navarro, aos 51

Cartão amarelo: Jaderson

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Jhon Jhon; Dudu, López e Endrick. T.: Abel Ferreira

TOMBENSE

Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger e Guilherme Santos; Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jaderson, Daniel Amorim e Alex Sandro. T.: Marcelo Chamusca