SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG fez o dever de casa nesta quarta-feira (12) e superou o Brasil de Pelotas por 2 a 1, jogando no Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Os gols foram marcados por João Marcus, pelo Brasil e por Bataglia e Hulk, para o Atlético.

O Brasil de Pelotas estava sem jogar havia um mês, desde a sua eliminação do Campeonato Gaúcho.

Já o Galo vem de título do Campeonato Mineiro no último fim de semana.

O jogo de volta, em Pelotas, acontece no dia 26 de abril. Na Copa do Brasil, o gol fora de casa não tem maior valor.

O JOGO

Ao lado da torcida, o Galo começa colocando fogo no jogo. Os primeiros minutos da disputa foram de um Atlético impondo um ritmo alto e ameaçando o gol de Marcelo Pitol, que teve que trabalhar desde os lances iniciais da partida.

Volume de ataque dos donos da casa cai e jogo fica mais morno. Após um início frenético, o Galo perdeu um pouco da velocidade e, mesmo sem sofrer defensivamente, passou a circular mais a bola pelo meio do campo sem tanta efetividade. A boa chance que teve de abrir o placar veio na bola parada, em uma falta cobrada por Hulk, que carimbou o travessão.

O Brasil de Pelotas segurou bem o jogo e levou o 0 a 0 para o intervalo. Colocando mais cadência na partida, os visitantes conseguiram anular as tentativas do Atlético, que esbarraram em passes errados e na defesa adversária ao buscar alternativas para chegar ao gol.

Volta equilibrada dos vestiários e Brasil marca primeiro. Com mais controle da bola, os visitantes deixaram o jogo mais igual. Foi em uma jogada aérea que o time conseguiu surpreender Everson e tirar o zero do placar.

Galo responde na mesma moeda. Mesmo sem aumentar o volume de jogo, o Alvinegro chegou ao empate também em bola parada.

Empate anima o Atlético, que acha pênalti graças ao VAR. Após crescer na partida e chegar mais na área de Marcelo Pitol, Hyoran sofreu pênalti, marcado após avaliação do VAR. Hulk não desperdiçou a batida e virou a partida. Mesmo com 10 minutos de acréscimos, o gol bastou para sacramentar a queda do Brasil no jogo, que não teve mais forças para reagir à virada.

Gols:

0x1, João Marcus, aos 10 minutos do segundo tempo. Em escanteio pela direita, o zagueiro sobe mais alto que todos e manda pro fundo da rede.

1x1, Bataglia, aos 21 do segundo tempo. Em jogada similar, o Galo chegou ao empate em escanteio pela direita e Bataglia chegando no primeiro poste para cabecear e tirar do goleiro Pitol.

2x1, Hulk, aos 39 do segundo tempo. Na cobrança de pênalti, o camisa sete mandou na bochecha da rede, no lado direito, impossível para o goleiro pegar.

Estádio: Mineirão, Belo Horizonte

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Neuza Ines Back e Leila Moreira da Cruz

Cartão Amarelo: Pavón (Atlético-MG)

Gols: João Marcus (BRP), aos 10min do 2º tempo; Bataglia (AMG), aos 21min do 2º tempo; Hulk (AMG), aos 39min do 2º tempo

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô (Hyoran); Bataglia, Igor Gomes (Zaracho); Patrick, Pedrinho; Hulk e Isaac (Pavón). T.: Eduardo Coudet

BRASIL DE PELOTAS

Marcelo Pitol; Luís Gustavo, João Marcus (Afonso), Rafael Dumas, Mauro Henrique; Amaral, Guilherme Nunes (Chicão), Patrick (Germano), Rafael Pernão; Da Silva (Victor Jesus), Márcio Jonatan (Rone). T.: Rogério Zimmermann