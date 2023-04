O Fluminense encaminhou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Paysandu por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, em partida de ida da terceira fase da competição. Com isso o Tricolor das Laranjeiras avança mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! NINO, KENO E FELIPE MELO MARCAM E O FLU SAI EM VANTAGEM NA TERCEIRA FASE DA COPA BETANO DO BRASIL! pic.twitter.com/Zvplqnztu9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 13, 2023

Motivado após a conquista do Campeonato Carioca, alcançada no último domingo (9) com goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz teve amplo domínio no primeiro tempo, garantindo logo o resultado final graças a gols de Nino aos 27 minutos, de Keno aos 34 e do veterano Felipe Melo aos 41. Na etapa final o Fluminense continuou em busca de um placar mais elástico, mas o Paysandu conseguiu se segurar diante de um adversário que fez muitas mudanças.

Estreia com vitória

Outro campeão estadual a estrear com vitória em casa na edição 2023 da Copa do Brasil foi o Palmeiras. O Verdão recebeu o Tombense no Allianz Parque e triunfou por 4 a 2 de virada. A equipe de Tombos de Minas chegou a abrir o marcador com Matheus Frizzo logo aos nove minutos de bola rolando, mas o time comandado pelo português Abel Ferreira virou antes do intervalo com um golaço de Gabriel Menino aos 36 minutos e a uma finalização de cabeça de Flaco Lopez quatro minutos depois.

LARGAMOS NA FRENTE! ????



Vitória importante no início da nossa caminhada pela @CopaDoBrasilCBF! AVANTI! ????????



???? Palmeiras 4x2 Tombense

?? Gabriel Menino, Flaco López, Gustavo Gómez e Rafael Navarro.#AvantiPalestra#VerdãoDoBrasil pic.twitter.com/NVyKnmfxjQ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 13, 2023

Aos 42 da etapa final o Palmeiras ampliou com o zagueiro Gustavo Gómez em cobrança de pênalti. Cinco minutos depois o Tombense ainda ensaiou uma reação com Marcelinho, mas Rafael Navarro deu números finais ao placar.

Tropeço do Timão

Em partida transmitida pela Rádio Nacional o Remo superou o Corinthians por 2 a 0 no estádio do Mangueirão graças a gols de Richard Franco e Muriqui. O classificado para as oitavas de final será definida no dia 26 de abril em jogo disputado em Itaquera.

AQUI NA AMAZÔNIA TEM TIME PRA TORCER! DEU LEÃO! ????



Fim de jogo no Novo Mangueirão! O Leão Azul vence o Corinthians por 2 a 0, com gols de Richard Franco e Muriqui. Bora pro 2° jogo com tudo! ??



???? Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #CopaDoBrasil2023 #REMxCOR pic.twitter.com/Ce1mNW2lQr — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) April 13, 2023

Outros resultados:

Nova Iguaçu 1 x 2 América-MG

CRB 1 x 0 Athletico-PR

Coritiba 3 x 3 Sport

Ypiranga-RS 0 x 2 Botafogo

Atlético-MG 2 x 1 Brasil de Pelotas

