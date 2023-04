PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - As quartas de final da Liga Europa apresentam times conhecidos, como Juventus, Manchester United, Roma e Bayer Leverkusen. Mas entre eles está o Unión Saint-Gilloise, da Bélgica. O 'intruso' ficou 48 anos longe da elite de seu país e não conquista uma taça sequer há quase um século.

O QUE ACONTECEU

Fundado em 1897, o USG foi campeão da Bélgica em 1904 e chegou a ficar 60 jogos invicto entre 1933 e 1935. Ao todo, o clube possui 11 títulos na história.

Porém, a trajetória começou a cair em 1963, quando o time foi rebaixado para segunda divisão local, permanecendo 58 anos longe da elite, até o retorno em 2021. Neste período frequentou as divisões mais baixas do futebol belga.

Distante dos maiores clubes do país - que não é um grande centro do futebol europeu - o St. Gilloise não conquista uma edição do Campeonato Belga desde 1935, ou seja, há 88 anos. Quase um século de jejum.

RENASCIMENTO

Logo na primeira temporada de retorno à elite, o USG terminou a primeira fase do Campeonato Belga na liderança. Mas como o sistema de disputa prevê uma segunda etapa entre os quatro primeiros, eles ficaram com o vice, atrás do Club Brugge.

Na atual temporada, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, a equipe já está classificada para etapa seguinte e ocupa o segundo lugar.

A campanha na temporada passada deu ao USG o direito de participar da fase preliminar da Liga dos Campeões, mas eles acabaram eliminados pelo Glasgow Rangers, da Escócia.

Com isso, foram para Liga Europa, competição na qual avançaram em primeiro no grupo com Union Berlim, da Alemanha, Braga, de Portugal, e Malmo, da Suécia. E nas oitavas de final eliminaram o mesmo Union Berlim. Agora o desafio é contra o Bayer Leverkusen.