PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana. Em campo, os principais clubes do país disputam o título nacional mais importante. Entre os jogadores, muitos já estiveram na Copa do Mundo e agora vestem camisas dos times do país.

QUEM JOGARÁ O BRASILEIRO E JÁ DISPUTOU A COPA DO MUNDO

- América-MG - Ninguém

- Athletico-PR - Fernandinho (Brasil - 2014 e 2018) e Agustín Canobbio (Uruguai - 2022)

- Atlético-MG - Eduardo Vargas (Chile - 2014), Hulk (Brasil - 2014) e Cristian Pavón (Argentina - 2018)

- Bahia - Ninguém

- Botafogo - Ninguém

- Corinthians - Cássio (Brasil - 2018), Fagner (Brasil - 2018), Renato Augusto (Brasil - 2018) e Paulinho (Brasil - 2014 e 2018)

- Coritiba - Henrique (Brasil - 2014)

- Cruzeiro - Ninguém

- Cuiabá - Ninguém

- Flamengo - Filipe Luís (Brasil - 2018), David Luiz (Brasil - 2014), Varela (Uruguai - 2018 e 2022), Vidal (Chile - 2010 e 2014), Everton Ribeiro (Brasil - 2022), De Arrascaeta (Uruguai - 2018 e 2022) e Pedro (Brasil - 2022).

- Fluminense - Marcelo (Brasil - 2014 e 2018) e Felipe Melo (Brasil - 2010)

- Fortaleza - Ninguém

- Goiás - Ninguém

- Grêmio - Pedro Geromel (Brasil - 2018) e Luis Suárez (Uruguai - 2010, 2014, 2018 e 2022)

- Inter - Mário Fernandes (Rússia - 2018), Gabriel Mercado (Argentina - 2018) e Charles Aránguiz (Chile - 2014)

- Palmeiras - Weverton (Brasil - 2022)

- Red Bull Bragantino - Ninguém

- Santos - Ninguém

- São Paulo - Arboleda (Equador - 2022) e Jhegson Méndez (Equador - 2022)

- Vasco - Pumita Rodríguez (Uruguai - 2022)