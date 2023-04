RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) -A demissão do técnico Vítor Pereira causou também o adeus de um profissional que por muito tempo foi xodó da torcida do Flamengo: o preparador físico Mário Monteiro.

Monteiro integrava a comissão de Vítor Pereira, juntamente com os auxiliares Rui Quinta e Luis Miguel, e os analistas Paulo Sérgio Pereira Gomes e Fabio Miguel da Silva Oliveira, todos demitidos.

O preparador era um velho conhecido dos rubro-negros pois fez parte comissão que acompanhou Jorge Jesus na vitoriosa e multicampeã passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2020.

Querido internamente e pelo torcedor, foi indicado a Vítor Pereira pela própria diretoria e voltou ao clube no fim do ano passado após o "ok" de VP.

A relação foi se desgastando este ano conforme o Flamengo foi acumulando fracassos e a parte física foi muito contestada.

NAS REDES

Antes dessa passagem, Mário Monteiro caiu nas graças da torcida ao compartilhar a vida "carioca" nas redes sociais.

O português publicou fotos, por exemplo, na escola de samba do Salgueiro, no Samba do Trabalhador, em um bar em Santa Teresa, e pedalando pela Praça Mauá.

RELAÇÃO ESTREMECIDA

Mário Monteiro chegou a desabafar aos mais próximos que achava injusta as críticas ao seu trabalho após a derrota na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal.

O desabafo foi feito ainda no Marrocos, nos treinamentos que antecederam a disputa pelo terceiro lugar da competição.

Mário Monteiro demonstrou irritação também depois de consumada a demissão da comissão técnica nesta terça-feira (11). Ele confirmou a saída e disparou contra os críticos em uma postagem da jornalista Raísa Simplício em seu Instagram: