SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, opinou sobre ser o treinador mais longevo entre os clubes da Série A.

"Guardiola falou recentemente um segredo: 'estou aqui porque ganho'. É assim que funciona no futebol. Por mais que a gente queira falar no processo, o futebol, no fim, é resultado. Gosto de treinar e de jogar para resultados. No final somos todos competitivos em tudo", disse o treinador alviverde.

"Sou o mais longevo porque ganho. Ninguém aguenta treinadores no Brasil que não apresentem resultados. Não sei qual é o tamanho do meu crédito, mas sinto todo dia a necessidade de provar o lugar que ocupo", complementou.

MARCAS DE ABEL

A comissão técnica de Abel completará 200 jogos no sábado (15), na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Até o momento, foram 116 vitórias, 46 empates e 36 derrotas.

Abel conquistou o seu oitavo título com o bicampeonato paulista. Ele também foi bicampeão da Libertadores (2020 e 2021) e venceu o Brasileiro (2022), a Recopa Sul-Ameriana (2022), a Supercopa do Brasil (2023) e a Copa do Brasil (2020) com o clube.

O português igualou Vanderlei Luxemburgo e se tornou o segundo técnico mais vitorioso do Palmeiras. Ele está atrás apenas de Oswaldo Brandão, que levantou dez taças pelo clube.

Ele é o treinador que mais disputou finais com o clube alviverde. Foram, ao todo, 11 decisões em 15 torneios eliminatórios disputados, superando as dez finais de Felipão.