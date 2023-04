SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (13) um torcedor do Corinthians que foi vítima de uma emboscada antes do jogo contra o Remo, em Belém, no Pará.

A Pavilhão 9, torcida organizada do Corinthians, anunciou nas redes sociais a morte de Rafael Merenciano. Ele era diretor da agremiação.

A reportagem confirmou que Rafael era uma das vítimas da emboscada com a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Pará.

"Desejamos sentimentos à família nesse momento doloroso, que esteja eternamente dentro dos nossos corações", diz a nota da Pavilhão 9.

Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, também prestou homenagem: "Rafael, nosso irmão de arquibancada, diretor do Pavilhão 9 e amigo pessoal. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz!"

ÔNIBUS ATACADO POR ROJÕES

Um ônibus com torcedores corintianos foi atacado por rojões nos entornos do estádio do Mangueirão na noite desta quarta-feira (12).

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver consequências do ataque.

Dois corintianos foram hospitalizados, segundo a PM do Pará. Um deles era Rafael.

Remo e Corinthians voltarão a jogar no próximo dia 26, desta vez em São Paulo.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

"A Polícia Militar informa que realiza buscas para identificar e prender os suspeitos de terem atirado um rojão, que atingiu dois torcedores do Corinthians, na noite desta quarta-feira (12), na avenida Augusto Montenegro, próximo ao estádio Mangueirão, em Belém. Eles foram levados para o Hospital Metropolitano. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado."