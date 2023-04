SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr anunciou nesta quinta-feira (13) a saída do técnico francês Rudi Garcia.

Garcia sai após maus resultados. O ex-Lyon assumiu no início da atual temporada e deixa o cargo em comum acordo com o clube após empate sem gols com o Al Feiha. O clube é o vice-líder do campeonato nacional.

O clube agradeceu pelo trabalho e desejou sucesso ao francês. O anuncio aconteceu em postagem no Twitter oficial do time saudita.

O Al Nassr anunciou que Dinko Jelicic, do sub-19, comandará o time. O clube, porém, não detalhou que o treinador será interino ou efetivo.

AL NASSR QUER JOSÉ MOURINHO

O clube está disposto a oferecer 100 milhões de euros (R$ 546,4 milhões, na cotação de hoje) por duas temporadas. A informação é do jornal espanhol As.

O valor tornaria Mourinho o treinador mais bem pago do mundo. Garcia teria um salário de aproximadamente 4 milhões de euros por mês (R$ 21,8 milhões).

Cristiano Ronaldo e Mourinho se reencontrariam após dez anos. Os dois trabalharam juntos no Real Madrid de 2010 até 2013.