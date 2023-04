SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians lamentou a morte de Rafael Merenciano, torcedor que morreu após ser vítima de uma emboscada antes do jogo contra o Remo, em Belém, no Pará.

O clube usou as redes sociais para lamentar o episódio e prestou condolências à família.

"O Corinthians lamenta profundamente o falecimento de Rafael Merenciano, torcedor atingido por artefato explosivo nesta quarta-feira. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo tipo de violência. Solidariedade aos familiares e amigos de Rafael", diz a nota do clube.

Rafael Merenciano era diretor da Pavilhão 9, torcida organizada do Corinthians.

O Corinthians lamenta profundamente o falecimento de Rafael Merenciano, torcedor atingido por artefato explosivo nesta quarta-feira. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo tipo de violência. Solidariedade aos familiares e amigos de Rafael.

ÔNIBUS ATACADO POR ROJÕES

Um ônibus com torcedores corintianos foi atacado por rojões nos entornos do estádio do Mangueirão ontem à noite.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver consequências do ataque.

Dois corintianos foram hospitalizados, segundo a PM do Pará. Um deles era Rafael.

Remo e Corinthians voltarão a jogar no próximo dia 26, desta vez em São Paulo.