SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A jovem Julia Ituma, atleta do Igor Volley Novara, morreu enquanto estava hospedada no 6° andar de um hotel na Turquia. Ela tinha 18 anos. As informações são do site turco Hurriyet.

De acordo com o portal, a jogadora caiu da janela de um quarto durante a madrugada, horas após um jogo da equipe italiana.

Julia Varela, que dividia quarto com Ituma, disse que estava dormindo no momento da queda e que acordou após a chegada da polícia.

As autoridades turcas não descartam que a jovem tenha pulado de maneira intencional da janela.

QUEM ERA JULIA ITUMA?

A jogadora estava em sua primeira temporada defendendo o Novara após uma passagem pelo Club Italia.

Ela era uma das promessas mais "empolgantes" do vôlei nacional, de acordo com a Gazzetta Dello Sport.

Filha de nigerianos, Ituma nasceu em Milão em 2004. Ela conquistou o Campeonato Europeu Sub-19 feminino.