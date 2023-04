SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No primeiro compromisso desde a saída de Vítor Pereira, o Flamengo mostrou apatia, perdeu para o Maringá por 2 a 0 fora de casa e se complicou na 3ª fase da Copa do Brasil.

Comandado interinamente por Mário Jorge, a equipe carioca abusou dos erros e acabou castigada por um organizado time paranaense, que aproveitou o estádio Willie Davids lotado para surpreender e largar em vantagem por uma vaga no torneio.

A primeira metade do confronto ficou marcada por um Maringá solto e que abriu o placar em uma das várias desatenções cariocas: David Luiz tentou afastar uma cabeçada de Bianqui, mas fez gol contra.

O 2° tempo continuou com domínio dos mandantes, que ampliaram em linda jogada coletiva. Deu tempo até de torcedores gritarem "olé" antes do apito final.

Maringá e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, desta vez no Rio de Janeiro. Quem vencer no placar agregado passa de fase.

MARINGÁ

Dheimison; Marcos Vinicius, Wesley, Gustavo Vilar e Raphinha (Caíque Silva); Serginho (Romarinho), Bianqui (Matheus Moraes) e Erick Varão; Robertinho, Iago (Matheus Blade) e Luiz Tiago (Bruno Lopes). T.: Jorge Castilho

FLAMENGO

Santos; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro (Marinho); Cebolinha (Matheus França), Pedro e Gabigol (Matheus Gonçalves). T.: Mário Jorge

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Bianqui, Erick Varão, Matheus Blade (MAR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: David Luiz, contra (MAR), aos 37 min do 1° tempo; Serginho (MAR), aos 12 min do 2° tempo