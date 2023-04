SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol vive o maior jejum de gols desde que assinou com o Flamengo, no início de 2019.

O atacante não marca desde o dia 15 de fevereiro. A última vítima foi o Volta Redonda, que foi vazado duas vezes pelo jogador.

A derrota desta quinta-feira (13) para o Maringá culminou no décimo jogo seguido em que Gabigol passou em branco. Em metade deles, o atleta acabou substituído na 2ª etapa.

Pedro, por outro lado, balançou as redes quatro vezes no mesmo período.

MUDANÇA DE POSIÇÃO E IRRITAÇÃO

Em meio à seca, Gabigol vive momentos conturbados no dia a dia do Flamengo.

Ainda com Vítor Pereira no comando, ele revelou que pediu para que o português o utilizasse como centroavante, e não como um homem mais recuado. Diante do pedido, o treinador optou por sacar o camisa 10 da equipe e manteve Pedro no comando de ataque.

Pouco tempo depois, ele se irritou com um torcedor do Fluminense após perder o título do Campeonato Carioca e respondeu à provocação do fã, que estava filmando.

QUEM VAI COMANDAR GABIGOL?

Sem Vítor Pereira no banco, Jorge Jesus e Sampaoli despontam como opções para o comando do Flamengo, que busca um treinador.

Jesus é ídolo da equipe e bastante querido por Gabigol, que nunca escondeu a admiração pelo atual técnico do Fenerbahce.

Sampaoli também gosta do jogador: quando trabalhou no Sevilla, pediu para que o clube espanhol sondasse a situação do atacante.