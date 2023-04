SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que apesar de considerar Haaland e Vinicius Jr. jogadores de elite, não trocaria o brasileiro pelo atleta do Manchester City.

O técnico italiano foi questionado sobre essa hipotética troca entre os dois jogadores após o jogo do Real contra o Chelsea, mas deixa claro que vai ficar com Vinícius.

Vinicius e Haaland podem se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões se Real Madrid e City eliminarem Chelsea e Bayern, respectivamente, algo que parece lógico após os resultados do jogo de ida

Apesar do favoritismo Merengue, Ancelotti não quer confiança para o jogo de terça-feira (18) em Londres, apesar do 2 a 0 no jogo de ida: "Não sei quem será o semifinalista. O Manchester City tem que jogar outro jogo e tudo pode acontecer. É um empate nas quartas de final da Liga dos Campeões. Também temos vantagem, mas temos que lutar mais 90 minutos", disse Ancelotti.