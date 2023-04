SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar parabenizou o meia Serginho, autor de um do gols da vitória do Maringá por 2 a 0 sobre o Flamengo, nesta quinta-feira (13), após a partida.

Neymar postou um story em seu Instagram com uma foto de Serginho e uma mensagem de apoio.

"Parabéns, irmão. Feliz por você", escreveu Neymar em uma foto do meia dando uma entrevista após o jogo.

O duelo de volta, válido pela terceira rodada da Copa do Brasil, acontece no dia 26 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

NEYMAR E SERGINHO SÃO MENINOS DA VILA

Serginho é natural de Santos e cria das categorias de base do clube alvinegro praiano.

Ele é da mesma geração de Neymar, e eles são amigos desde a infância.

Antes de chegar ao Maringá, o meia defendeu o Santos, o Red Bull Brasil, o Palmeiras, o Oeste, o Ceará e o Paysandu no futebol brasileiro.

Serginho também tem passagens pelo futebol do Cazaquistão, do Japão e da Coreia do Sul.