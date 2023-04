SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) -Responsável por comandar o Maringá ?que venceu o Flamengo, por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil? o técnico Jorge Castilho já foi motorista de aplicativo para se sustentar.

Jorge Castilho era jogador profissional, mas se aposentou em 2002 após seguidas lesões no joelho. Ele decidiu, então, se tornar treinador.

Em 2011, ele assumiu as categorias de base do Guarujá. Mas desde 2009, ele já dava treinos em uma escolinha de futebol na cidade.

Castilho recebeu uma proposta do Maringá para ser auxiliar técnico na 2ª divisão do Campeonato Paranaense, em 2020.

Com a demissão do então treinador do clube, Jorge assumiu a vaga e levou o Maringá para a primeira divisão estadual.

No Paranaense de 2022, a equipe chegou às finais, mas foi derrotada pelo Coritiba.

Após a competição, o treinador precisou trabalhar como motorista de aplicativo. O Maringá não tinha mais calendário para cumprir e Jorge teve sua renovação congelada.

O QUE VEM PELA FRENTE

Neste ano, o Maringá vai disputar a série D do Brasileirão. O clube foi semifinalista do Campeonato Paranaense, mas foi eliminado pelo Athletico Paranaense.

O clube, também, disputa pela primeira vez a terceira fase da Copa do Brasil, o time venceu o Flamengo por 2 a 0. O jogo da volta contra o Flamengo será no Maracanã no dia 26 deste mês.