RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar em favor do Vasco para mandar seu jogo contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

O Vasco havia ingressado com uma ação ontem contra o Flamengo solicitando o mando de campo para o Maracanã.

A concessão da liminar por parte da Justiça aconteceu na tarde de hoje (14):

"Defiro em parte a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que o réu disponibilize o estádio do Maracanã para a realização da partida entre Vasco e Palmeiras, no dia 23/04/2023, nas condições comerciais aplicadas aos demais clubes não signatários do TPU", diz a decisão.

O Cruzmaltino já havia feito um pedido formal ao consórcio há 30 dias, mas ficou sem uma resposta contundente da gestão, formada pela dupla Fla-Flu através de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

Flamengo e Fluminense haviam ingressado mais cedo como interessados no processo, alegando questões referentes ao gramado do Maracanã.

A Justiça, no entanto, rebateu os argumentos, embora tenha feito ponderação:

"A questão referente à preservação do gramado, ainda que relevante, deve ser pondera com o interesse da coletividade na utilização do Maracanã. Ressalta-se que se trata de bem público, pertencente ao Estado do Rio de Janeiro, sendo o estádio de maior porte nesta cidade, com capacidade de público de 78.838 pessoas e maior facilidade de acesso em comparação aos demais estádios"

Flamengo e Fluminense deverão recorrer da decisão.

O Vasco já havia obtido uma liminar ano passado para mandar seu jogo contra o Sport no Maracanã, pela Série B.