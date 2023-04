SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Liga de Basquete Feminino tem um novo líder! O favorito Sampaio não sofreu para fazer 83 a 55 para cima do Blumenau, fora de casa, e retomou a ponta da competição. Contudo, o Sesi Araraquara, único invicto da LBF 2023, ainda joga nesta rodada e pode reassumir a liderança.

Até aqui, o Sampaio soma cinco vitórias e uma derrota, essa diante do invicto Araraquara. Por sua vez, o time de Santa Catarina é o penúltimo colocado, com uma vitória em seis jogos, ficando somente à frente do Ituano, que ainda não venceu na LBF 2023.

E a vitória da equipe maranhense foi construída pelas mãos de Patty Teixeira. A ala deitou e rolou na defesa do Blumenau, foi a cestinha do jogo com 31 pontos e escolhida como a MVP da partida.

FECHANDO O TURNO

A sétima rodada da LBF marca o fim do 1º turno da atual temporada. No dia 20, o Blumenau recebe o Ituano no confronto entre as duas piores equipes da LBF 2023. Já no dia 21, o Sampaio enfrenta o Bax Catanduva, em casa.

UNISOCIESC/BLUMENAU

Maria Paula, Mariana, Luana, Sil, Leila, Belén, Luana Nitschem, Emilly, Kawanni, Thamires, Helena e Giulia Kuck. T.: Bruna Rodrigues

SAMPAIO BASQUETE

Patty Teixeira, Tainá Paixão, Mariana, Gabriela, Alana, Jenyff, Brenda, Karina, Eduarda e Raissa. T.: Cristian Santander

Unisociesc/Blumenau 55 x 83 Sampaio Basquete

Liga de Basquete Feminino - 6ª rodada

Data: 14/04/2023 (sexta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Galegão