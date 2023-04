SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou na noite desta sexta-feira (14) a contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli, 63, que estava desempregado desde que foi demitido do Sevilla, da Espanha.

Com passagem pelo futebol brasileiro de 2019 a 2021, quando treinou o Santos e o Atlético Mineiro, ele chegará ao time da Gávea para ocupar a vaga do português Vitor Pereira, demitido na terça-feira (11) após acumular fracassos como a perda do título estadual e a derrota para o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes.

Havia uma expectativa de boa parte dos torcedores de que o também português Jorge Jesus voltasse ao clube pelo qual ele ganhou cinco títulos entre 2019 e 2020, porém ele permanecerá no Fenerbahçe.

Pelo Twitter, além de oficializar a chegada de Sampaoli, o Flamengo informou que o contrato dele será até o fim de 2024.

O argentino está na Espanha, onde finaliza os trâmites após seu desligamento do Sevilla. A chegada dele é aguardada para este fim de semana.

Neste domingo (16), o time carioca estreia no Campeonato Brasileiro diante do Coritiba, às 16h, no estádio Maracanã, ainda sob o comando do interino Mário Jorge.

Com ele à beira do gramado, o Flamengo vem de uma derrota para o Maringá, por 2 a 0, na partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, na quinta-feira (13).