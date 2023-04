SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar afirmou que sente saudades do Santos. O atacante de 31 anos parabenizou o Santos pelos 111 anos. Ele enviou uma mensagem de aniversário em vídeo na noite desta sexta (14).

O jogador do PSG e da seleção brasileira disse que é muito honrado por ter feito parte da história do clube. Ele foi revelado pelo Peixe e conquistou seis títulos: o da Copa do Brasil (2020), o da Libertadores (2021), o da Recopa Sul-Americana (2012) e o do Paulistão (2010, 2011 e 2012)

Ele completou dizendo que é um "eterno Menino da Vila". Neymar foi vendido ao Barcelona em 2013, mas deixou o Santos com uma mensagem no vestiário: 'Eu vou, mas eu volto'.