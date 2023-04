PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu mando de campo por uma partida e recebeu multa por conta das invasões de campo e as confusões após a eliminação no Gaucho contra o Caxias. O julgamento ocorreu na noite desta sexta (14) no TJD-RS. As punições mais fortes foram aos atletas que brigaram, pegando seis jogos de suspensão cada.

O Caxias foi multado em R$ 400 pelo atraso a ir a campo. Carlos De Pena foi absolvido na denúncia de sua expulsão.

Matheus Dias, do Inter, e Vini Guedes, do Caxias, foram absolvidos pelas ofensas trocadas durante as cobranças de pênalti.

Wesley Pomba, do Caxias, foi absolvido por supostamente ter provocado a torcida do Inter e também por sua participação na confusão que tomou o campo após o jogo.

Os atletas Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado, Emerson Júnior, Alan Patrick, John e Baralhas, do Inter, pegaram seis jogos de suspensão cada pela briga no fim da partida. Marciel, do Caxias, pegou quatro partidas de suspensão.

Pelas invasões de torcedores ao campo de jogo, o Inter foi absolvido por ter identificado os invasores corretamente.

Pelas desordens ocorridas após o jogo, o Colorado pegou R$ 5 mil de multa e perda de um mano de campo. A punição se refere a agressões aos atletas do Caxias feitas por torcedores na mureta que dá acesso ao gramado.

Por fim, o Inter foi absolvido pela suposta agressão de um segurança a um jogador do Caxias.

Todas as penas serão aplicadas no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Cabe recurso à decisão.