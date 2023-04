SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi comemorou o aniversário de 29 anos na mansão do namorado Neymar, em Mangaratiba, nesta sexta (14).

Neste sábado (15) é aniversário de Bruna Biancardi, influencer e namorada de Neymar. A jovem ganhou uma baita comemoração na sexta, com direito a amigos e família reunidos na mansão do atacante do Paris Saint-Germain, em Mangaratiba.

Paula Akkari, esposa do jogador de pôquer e amigo de Neymar André Akkari, também assoprou as velinhas ao lado de Bruna.

Rafaella Santos foi a responsável por entregar o bolo de aniversário à cunhada no momento do "parabéns".

Em seu perfil oficial no Instagram, Neymar fez uma publicação especial à amada. "Parabéns, linda. Te amo", disse.