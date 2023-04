SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Celta de Vigo, da Espanha, anunciou o fim do contrato com Diego Alves, ex-Flamengo, após 66 dias.

O goleiro brasileiro de 37 anos chegou ao Celta de Vigo em 8 de fevereiro, com vínculo até o fim da temporada.

Diego Alves ficou no banco de reservas em seis jogos, mas não chegou a jogar.

Iván Villar teve boas atuações e ganhou a posição, enquanto Diego Alves recuperava a condição física. Mas o brasileiro sofreu uma lesão no joelho direito durante os treinos, há uma semana.

"O RC Celta e Diego Alves chegaram a um acordo para a desvinculação do contrato que unia as partes até o fim da atual temporada. O clube agradece Diego seu comprometimento e dedicação nestes meses, além de lhe desejar toda a sorte nos seus novos desafios profissionais, e uma pronta recuperação em sua lesão", diz nota oficial do Celta de Vigo.

A curta passagem de Diego Alves no Celta de Vigo coincidiu com o crescimento do clube no Campeonato Espanhol. A equipe está invicta na competição desde 18 de fevereiro.

No período, foram sete jogos, com três vitórias e quatro empates. A equipe é a décima colocada da competição, com 36 pontos, após 28 jogos.