SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno, que disse a Serginho Groisman ter um 'lado corintiano', será homenageado no duelo entre Corinthians e Cruzeiro.

O dono da SAF do clube mineiro participou do programa Altas Horas e presenteou o apresentador com uma camisa da Raposa. "É uma camisa do Cruzeiro, eu sei que você é corintiano, eu também tenho o meu lado corintiano, um coração gigante"

O ex-atleta garantiu presença na Neo Química Arena neste domingo (16). O jogo entre Corinthians e Cruzeiro, às 16h, marca a estreia de ambos no Brasileirão 2023.

O presidente Duilio Monteiro Alves irá entregar uma camisa do Timão para Fenômeno. A ação é um agradecimento ao ex-camisa 9 pelos serviços prestados entre 2009 e 2011. A informação é do jornalista Andrew Sousa.

"Estarei lá e queremos fazer uma coisa bem bacana neste reencontro", Fenômeno no programa Altas Horas' da Rede Globo

Desde a troca do mando do Mineirão para o Independência, Ronaldo e os cruzeirenses vivem um atrito. Isso porque os torcedores não gostam do estádio do América-MG.

A campanha ruim da Raposa no início deste ano abalou ainda mais a relação entre a torcida e o dono da SAF. Ronaldo foi alvo de xingamentos após a derrota por 2 a 0 no clássico com o Coelho, pelo jogo de ida da semifinal do Mineiro.

Após ser xingado, Ronaldo ressaltou no Twitter a situação que encontrou o clube. "Nunca é demais lembrar a situação em que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital."

Os cruzeirenses questionaram o planejamento da SAF para a temporada 2023 após a saída surpresa do técnico Paulo Pezzolano em março.

A mudança da identidade visual dos mascotes Raposão e Raposinho também foi motivo de descontentamento dos torcedores.