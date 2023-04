SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o América-MG por 3 a 0 na abertura do Brasileirão na tarde deste sábado (15), na Arena Independência.

Após um primeiro tempo sem muitas chances, o Flu voltou com duas mudanças no intervalo e passou a dominar o confronto. Cano errou um pênalti aos 4 minutos da etapa final, mas se redimiu dois minutos depois e abriu o placar. Os outros atacantes também marcaram. John Kennedy fez o segundo, e Lelê, que entrou no intervalo, definiu o marcador.

Diniz escalou um time misto e, com a vantagem no placar, aproveitou os minutos finais para descansar peças importantes como Nino, Ganso e Cano.Só atrás de Fred

O 63º gol de Cano com a camisa tricolor fez com que ele se igualasse a Magno Alves como o segundo maior artilheiro do time neste século. Os dois perdem apenas para Fred, que tem 199.

Os dois clubes têm competições internacionais no meio de semana. Na terça (18), às 19h, o Tricolor recebe o The Strongest pela segunda rodada da Libertadores. Um dia depois, na quarta (19), o Alviverde vista o Defensa y Justicia na segunda rodada da Sul-Americana.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bem morno, com poucas chances claras de gol. O time da casa começou sufocando e dominou a equipe carioca nos primeiros 20 minutos, mas, depois disso, o Tricolor conseguiu ficar mais com a bola no campo ofensivo.

Diniz voltou do intervalo com duas mudanças no Flu: Guga na vaga de Alexsander, que sentiu uma lesão ainda no meio da etapa inicial, e Lelê na de Pirani, que vinha sendo muito criticado pelo comande. As mudanças deram certo o Tricolor tomou conta do confronto, tendo um pênalti com dois minutos e abrindo o placar aos seis, com Cano de protagonista em ambas oportunidades.

Quando já estava 2 a 0, Mancini fez três mudanças para tentar uma reviravolta, porém já era tarde demais e os visitantes ainda ampliaram, conquistando uma vitória tranquila na estreia do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 3 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro - primeira rodada

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Dia e hora: 15 de abril, sábado, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril (ambos SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Cartões amarelos: Iago Maidana, Éder, Nino Paraíba (AMG); Victor Mendes, John Kennedy (FLU)

Gols: Cano, do Fluminense, aos 6 minutos do segundo tempo, John Kennedy, do Fluminense, aos 14 minutos do segundo tempo; e Lelê, do Palmeiras, aos 26 minutos do segundo tempo.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana (Ricardo Silva), Éder e Marlon; Alê, Juninho e Martínez (Lucas Kal); Felipe Azevedo (Matheusinho), Everaldo (Adyson) e Henrique Almeida (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Braz), Victor Mendes e Alexsander (Guga); André, Pirani (Lelê), Lima e Ganso (Thiago Santos); John Kennedy e Cano (Keno). Técnico: Fernando Diniz.