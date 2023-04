SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e Fortaleza empataram por 1 a 1 no Castelão pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro disputado na noite deste sábado (15). Wanderson marcou o gol para o colorado e Moisés descontou e igualou o placar para os cearenses.

O duelo foi equilibrado no primeiro tempo, mas com o Fortaleza levando mais perigo. No segundo tempo, as chances se converteram em gols. Com apenas três minutos de diferença, os visitantes abriram o placar e o Leão empatou.

Os dois times seguiram buscando o gol, mas as paradas para alteração acabaram esfriando o jogo.

O confronto começou equilibrado, mas o time da casa conseguia levar mais perigo ao adversário. O primeiro tempo foi movimentado, com o Fortaleza tendo as melhores chances.

No entanto, no começo do segundo tempo, que abriu o placar foi o time gaúcho. O gol de Wanderson esquentou o jogo e o Fortaleza empatou logo depois, com Moisés.

As equipes continuaram fazendo um duelo equilibrado, mas o excesso de substituições acabou quebrando um pouco o ritmo do jogo do duelo. Nos minutos finais, o Tricolor pressionou, mas não conseguiu a virada.

Lances importantes

9 minutos do primeiro tempo: Em cobrança de falta, Calebe acerta o alvo, mas John faz grande defesa e desvia para escanteio.

24 minutos do primeiro tempo: Moledo ficou com o rebote após cobrança de falta de Alan Patrick e rolou para Wanderson, que finalizou por cima da meta.

38 minutos do primeiro tempo: Tinga cruzou da direta e a bola passou por Sasha. Galhardo, que passava da segunda trave, conseguiu encostar na bola, mas acabou caindo, Mesmo no chão, ele tentou mandar para o gol e o goleiro John, que estava caído junto com Sasha já dentro do gol, deu um tapa na bola, evitando que ela ultrapassasse a linha.

Fortaleza 0x1 Internacional: Alan Patrick fez a jogada pelo meio e rolou para Wanderson na esquerda, aos oito minutos da etapa final. Ele avançou, entrou na área e bateu colado do outro lado, sem dar chances para o goleiro Fernando Miguel.

Fortaleza 1x1 Internacional: A vantagem colorada durou apenas três minutos. John afastou mal a bola, que sobrou para Moisés chutar forte e deixar tudo igual.

36 minutos do segundo tempo: John salvou o Inter de sofrer a virada. Pochettino recebeu na área, pela esquerda, girou e finalizou rasteiro, contudo parou no goleiro.

44 minutos do segundo tempo: Mais uma boa defesa de John. Guilherme fez três cortes na defesa adversária e chutou no cantinho, obrigando o arqueiro a se esticar todo para evitar a virada.

Os dois clubes voltam a campo em torneios internacionais no meio de semana. Na terça (18), às 19h, o Colorado recebe o Metropolitanos na segunda rodada da Libertadores. Na quinta (20), às 19h, o Tricolor visita o San Lorenzo na segunda rodada da Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 INTERNACIONAL

Competição: Campeonato Brasileiro - primeira rodada

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Dia e hora: 15 de abril, sábado, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa (ambas FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA-SP)

Cartões amarelos: Guilherme, Brítez (FOR); Sidnei Lobo (auxiliar), Rodrigo Moledo (INT)

Gols: Wanderson, aos 8 minutos do segundo tempo, para o Internacional; e Moisés, aos 11 minutos do segundo tempo, para o Fortaleza.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Hércules), Calebe (Yago Pikachu); Moisés (Guilherme), Lucero (Romero), Galhardo (Pochettino). Técnico: Vojvoda.

INTERNACIONAL

John; Igor Gomes (Rômulo), Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Baralhas, Johnny (Gustavo Campanharo), Wanderson (Lucca) e Alan Patrick (de Pena); Alemão e Pedro Henrique (Jean Dias). Técnico: Mano Menezes.