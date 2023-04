SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu para o Botafogo por 2 a 1 em sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), jogando no Rio. Os gols foram de Tiquinho Soares e Eduardo para os donos da casa e de Calleri para os visitantes.

O resultado aumenta a pressão sobre a equipe de Rogério Ceni, eliminada precocemente no Campeonato Paulista, pelo Água Santa, nos pênaltis, e que também vem de um mau resultado na Copa do Brasil --empate contra o Ituano, por 0 a 0, no Morumbi.

O Botafogo começou melhor o jogo. Além do gol de Tiquinho, que completou de cabeça um cruzamento a partir de uma cobrança de falta, logo aos 3 minutos, quase ampliou o placar logo depois, quando Eduardo se antecipou ao goleiro Rafael, mas chutou para fora.

O São Paulo, porém, chegou ao empate logo em seu primeiro ataque, com Calleri completando, embaixo do gol, cruzamento de Luciano, aos 14 minutos.

A partir daí o primeiro tempo ficou mais equilibrado, com ambas as equipes buscando o gol, mas sem criar chances claras.

O Botafogo tentou retomar seu ímpeto ofensivo na volta do intervalo. Aos 5 minutos, Junior Santos quase marcou, de cabeça, mas Arboleda conseguiu salvar. Na segunda etapa, houve chances para os dois lados.

Aos 22, Luiz Henrique, do Botafogo, arrancou e chutou de fora da área. A bola desviou na zaga e passou perto do gol de Rafael. No minuto seguinte, o São Paulo armou um contra-ataque e Michel Araujo finalizou bem, para a defesa de Lucas Perri.

Perri, aliás, fez duas outras boas defesas. Parou chute forte de Caio Paulista e finalização de Marcos Paulo, ambas de dentro da área. Então, o São Paulo ficava mais com a bola e era mais perigoso.

No fim do jogo, porém, já aos 43, Cuesta cruzou da esquerda e Eduardo desviou de cabeça para dar números finais à partida e a vitória à equipe carioca.

O São Paulo volta a campo na terça (18), quando recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, às 21h30, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Dois dias depois, às 21h, o Botafogo recebe o César Vallejo, do Peru, pela mesma competição

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2x1 SÃO PAULO

1ª rodada do Brasileirão

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15 de abril de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Di Placido, Eduardo, Cuesta (BOT), Nestor, Calleri (SAO)

Gols: Tiquinho Soares (aos 3 minutos do primeiro tempo), Calleri (aos 14 minutos do primeiro tempo), Eduardo (aos 41 minutos do segundo tempo).

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Plácido (Luis Segovia), Adryelson, Cuesta e Rafael (Daniel Borges); Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Luis Henrique), Junior Santos (Mathais Segovia) e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Méndez (Pablo), Rodrigo Nestor (Alisson) e Michel Araújo; Wellington Rato (Gabi), Calleri e Luciano (David) (Marcos Paulo). Técnico: Rogério Ceni.