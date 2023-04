SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino recebeu o Bahia, na noite deste sábado (15), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e venceu por 2 a 1. Na partida de estreia do Campeonato Brasileiro, Everaldo abriu o placar para os visitantes, e Bruninho e Eduardo Sasha viraram o placar para os donos da casa.

Com a vitória, o Bragantino anotou os três primeiros pontos na tabela e figura na quarta colocação. De volta a elite do Brasileiro, o Bahia está na 17ª posição, ainda sem pontos.

Na segunda rodada, o Bragantino visita o Cuiabá, às 18h30 (de Brasília) de sábado (22), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Já o Bahia, por sua vez, recebe o Botafogo na segunda-feira (24), a partir das 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Antes do próximo compromisso no Brasileiro, o Massa Bruta tem uma partida pela Copa Sul-Americana e enfrenta o Oriente Petrolero-BOL, pela segunda rodada do Grupo C, às 19 horas da próxima terça-feira, em casa.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 X 1 BAHIA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 15 de abril de 2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Público: 3.368

Renda: R$ 105.690,00

Cartões amarelos: Vitor Jacaré (Bahia); Jadsom Silva, Juninho Capixaba, Lucão (Bragantino).

Gols: BRAGANTINO: Bruninho, aos 2 minutos do primeiro tempo; e Eduardo Sasha, aos 24 minutos do segundo tempo. BAHIA: Everaldo, aos 44 minutos do primeiro tempo.

BRAGANTINO

Lucão; Aderlan, Léo Realpe (Eduardo Santos), Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom Silva (Lucas Evangelista) e Bruninho; Laquintana (Helinho), Talisson (Henry Mosquera) e Alerrandro (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.

BAHIA

Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Diego Rosa), Kanu e Rezende; Vítor Jacaré, Yago Felipe (Arthur Sales), Thaciano (Acevedo), Cauly e Jhoanner Chávez; Everaldo e Ademir (Kayky). Técnico: Renato Paiva.