Negociado com o Real Madrid, ao qual deverá se apresentar quando completar 18 anos em julho do ano que vem, o atacante Endrick, do Palmeiras provavelmente só terá uma chance de disputar um Campeonato Brasileiro do início ao fim. E ele começou com o pé direito. Foi dele o primeiro gol da edição de 2023 da competição, que abriu o placar na vitória do Verdão sobre o Cuiabá por 2 a 1, neste sábado (15), no Allianz Parque. 'Flaco' López, pelo time paulista e Raniele, pelo Dourado, marcaram os outros gols do duelo.

O Palmeiras levou apenas quatro minutos para inaugurar a contagem de gols do Brasileirão 2023. Diante de 35 mil torcedores, Dudu recebeu pela esquerda, olhou para área e cruzou na medida para Endrick apenas empurrar para o gol vazio. Foi o sexto gol do jovem de 16 anos pelo Verdão, clube pelo qual estreou profissionalmente no final do Campeonato Brasileiro de 2022, conquistado pelo time.

No fim da primeira etapa, o Cuiabá chegou ao gol de empate com Raniele, que completou de cabeça o cruzamento de Jonathan Cafu, pela direita.

No segundo tempo, a equipe mato-grossense perdeu o zagueiro Filipe Augusto, expulso por receber dois cartões amarelos de forma praticamente consecutiva.

O Verdão chegou ao gol da vitória aos 20 minutos, quando o argentino José Manuel 'Flaco' López dominou o cruzamento que veio pela esquerda e chutou sem chances para o goleiro Walter.

Flu segue em ótima fase e atropela o Coelho

As últimas semanas reservaram ótimas notícias para o Tricolor carioca. A equipe foi campeã estadual com goleada sobre o rival Flamengo e largou com bons resultados tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. O início da caminhada no Campeonato Brasileiro seguiu o mesmo tom: o time não tomou conhecimento do América-MG, derrotando o adversário por 3 a 0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O atacante Lelê, contratado após se destacar pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca, entrou no intervalo e, de certa forma, mudou a história do jogo. Todos os principais acontecimentos da partida se desenrolaram após a entrada dele.

Logo aos quatro minutos, Lelê deixou John Kennedy na cara do gol e ele foi derrubado por Nino Paraíba. Pênalti que, no entanto, foi desperdiçado pelo argentino Germán Cano.

Porém, logo na sequência, Cano abriu o placar após receber lançamento e driblar o goleiro Matheus Cavichioli. O Flu resolveu a partida com mais dois gols em 20 minutos. Primeiro, John Kennedy aproveitou passe de Lelê para tocar na saída do goleiro e depois o próprio Lelê recebeu, avançou e chutou cruzado para marcar o terceiro.

Botafogo, Bragantino e Athletico levam a melhor como mandantes

A rodada teve prosseguimento com quatro jogos às 18h30 deste sábado (15). Apenas um deles não terminou com a vitória do time mandante. Na capital cearense, Fortaleza e Internacional ficaram no 1 a 1. Wanderson abriu o placar para o Colorado no segundo tempo e Moisés igualou logo depois.

No Rio de Janeiro, após meses de reforma para instalação de gramado sintético, o Botafogo voltou a mandar um jogo no Estádio Nilton Santos. O Glorioso saiu vencedor do duelo com o São Paulo (2 a 1) com um gol de Eduardo na reta final. O time havia aberto o placar logo no começo, com Tiquinho Soares, enquanto Calleri empatara para o time paulista.

ESTREIA COM VITÓRIA! ?????



Em Curitiba, o Athletico Paranaense teve um triunfo tranquilo diante do Goiás, por 2 a 0. Pedro Henrique e Christian marcaram os gols da vitória rubro-negra na Arena da Baixada.

Já em Bragança Paulista, o Bragantino derrotou o Bahia de virada por 2 a 1. O Tricolor baiano saiu na frente no primeiro tempo, com Everaldo e o Massa Bruta deu a volta no placar no segundo tempo, com Bruninho e Eduardo Sasha.

