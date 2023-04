SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSS) - O Vasco venceu o Atlético-MG na noite deste sábado (15) por 2 a 1 fora de casa pela primeira rodada do Brasileirão.

O Vasco começou a partida de uma maneira avassalador e, em menos de 10 minutos de bola rolando, já tinha a vantagem de 2 a 0. No entanto, aos poucos, o Galo foi tomando a posse da bola e passou a pressionar o adversário. A iniciativa deu resultado ainda na primeira etapa, com um gol nos acréscimos.

Embalado pelo gol, o time mineiro voltou com tudo para a segunda etapa e aumentou o ímpeto no confronto. O clima quente no Mineirão favoreceu os visitantes, já que as reclamações e as faltas ajudaram a parar a partida e esfriar um pouco o ritmo do rival. As alterações também colaboraram.

Apesar de ter muito mais posse de bola, o Alvinegro mineiro teve dificuldades para criar grandes oportunidades de empatar e acabou sendo derrotado em casa.

O Atlético-MG volta a campo na terça (18), às 21h, quando visita o Athletico pela segunda rodada da Libertadores. Já o Vasco entra em campo apenas na semana seguinte, na segunda rodada do Brasileirão. O duelo será em casa, contra o Palmeiras, no domingo (23), às 16h.

Lances importantes

Atlético-MG 0x1 Vasco: Everson sai muito mal em cobrança de falta de Pec e Andrey fica sozinho para mandar de cabeça para o fundo da rede logo aos 4'.

Atlético-MG 0x2 Vasco: Com apenas 9' o Gigante da Colina amplia Lucas Piton finaliza mal e a bola sobre para Pec, que manda de direita e amplia o placar.

33 minutos do primeiro tempo: Léo Jardim apareceu bem duas vezes. Na primeira, mandou para escanteio a boa cobrança de Hulk. Na segunda, salvou a queima-roupa a cabeça de Hyoran, que aconteceu na cobrança do tiro de canto.

43 minutos do primeiro tempo: Hyoran tabelou com Saravia e saiu na cara do gol, contudo Léo Jardim saiu bem e tirou o ângulo do meio-campista, que bateu em cima dele.

Atlético-MG 1x2 Vasco: A pressão do Galo deu resultado nos acréscimos da etapa inicial. A bola ficou viva na área após cobrança de escanteio até Jemerson ajeitar para Maurício Lemos, que chtou com a perna esquerda e descontou a desvantagem atleticana.

44 minutos do segundo tempo: Léo Jardim faz sua primeira defesa na etapa final em chute forte de Hulk na cobrança de falta.

50 minutos do segundo tempo: Léo Jardim vence mais uma disputa com Hulk. O atacante acerta um belo chute de primeira após a bola ficar viva na área, mas o arqueiro fez uma grande defesa.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 2 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro - primeira rodada

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Dia e hora: 15 de abril, sábado, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Pavón, Saravia, Otávio, Zaracho, Hulk, Maurício Lemos (CAM); Andrey Santos, Pedro Raul, Robson Bambu, Gabriel Pec (VAS)

Cartão vermelho: Maurício Barbieri (VAS)

Gols: Maurício Lemos, aos 49'/1ºT, para o Atlético-MG; Andrey Santos, aos '4/1ºT, e Gabriel Pec, aos 9'/1ºT, para o Vasco.

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia (Mariano), Maurício Lemos, Jemerson e Rubens (Patrick); Otávio (Edenílson), Zaracho e Hyoran (Pedrinho); Paulinho, Pavón (Isaac) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

VASCO

Léo Jardim, Puma, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo, Andrey Santos (Barros) e Jair (Galarza); Gabriel Pec (Figueiredo), Alex Teixeira (Marlon Gomes) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.