SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ciro Immobile, jogador da Lazio e da seleção italiana, sofreu um grave acidente automobilístico neste domingo (16), em Roma, e foi hospitalizado.

O carro de Immobile colidiu com um bonde. O jogador alegou, em entrevista à agência italiana "AGTW", que o bonde teria "atravessado um cruzamento no sinal vermelho".

O atacante teve uma distensão na coluna e teve uma fratura exposta na costela. Duas filhas do jogador, que estavam no carro, também foram levadas ao hospital.

A polícia investiga as causas do acidente, já que, de acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", os passageiros não confirmaram a versão de Immobile. Sete pessoas foram hospitalizadas.

"A equipe médica da S.S.Lazio comunica que, hoje, após um acidente automobilístico, o futebolista Ciro Immobile sofreu um trauma de distensão da coluna vertebral e uma fratura exposta da costela XI direita. As condições atualmente são boas. O jogador permanece sob observação no departamento de medicina de emergência, dirigido pelo Dr. Francesco Franceschi, do Hospital Universitário Agostino Gemelli IRCCS, em Roma", diz nota oficial da Lazio, clube de Immobile.

CARRASCO DO FLU

Immobile já foi artilheiro do Campeonato Italiano quatro vezes. Ele é ídolo da Lazio, clube onde conquistou uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.

O atacante já marcou três gols contra o Fluminense. O hat-trick foi registrado em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2014. A seleção italiana bateu os cariocas por 5 a 3.

Campeão da Eurocopa. Em 2021, Immobile fez parte do elenco italiano que conquistou a Eurocopa.