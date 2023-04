SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 1 no sábado (15), no Allianz Parque, com quatro atacantes de origem iniciando a partida. Abel Ferreira improvisou o centroavante Flaco López na posição de Raphael Veiga e viu a estratégia funcionar.

Abel não conta com Rony e Veiga, dois dos principais jogadores do time. Ambos estão lesionados, assim como Piquerez, Mayke, Tabata e Atuesta.

Flaco López fez a posição de Veiga, mas com características diferentes e atuando atrás do centroavante Endrick. Na segunda etapa, quando o time precisava do resultado, o argentino jogou mais adiantado, quase ao lado da revelação palmeirense.

O substituto de Rony foi Artur. Abel colocou Dudu de um lado e Artur do outro, mas inverteu na segunda etapa. Ele elogiou o novo reforço que pode fazer as duas pontas e também jogar como '10'.

"Artur era um jogador que nós queríamos, a direção fez um esforço tremendo para contratá-lo. Não veio na altura que nós queríamos. Lembro de falar para vocês que 'ou vem quem nós queremos ou não vem ninguém'. Fico feliz do Artur ter regressado, traz experiência apesar de ainda jovem, faz as três posições. Ainda não falei muito com ele, acho que não tenho que gastar muito tempo com ele, conhece o clube melhor que eu. Cresceu no clube, vem da base. Nos dá outras soluções e recursos, trabalha muito bem, é intenso, rápido e pode nos ajudar. Foi uma grande contratação. É um jogador com experiência, conhece muito bem o campeonato brasileiro, não é preciso o período de experiência como o Flaco", disse Abel.

Apesar da vitória, não há um substituto claro para Raphael Veiga. Flaco López atuou na posição por circunstância e plano de jogo, mas o próprio Artur também fez a posição na segunda etapa.

Tabata pode ser opção a Veiga no futuro próximo. O meia está recuperado de lesão e em fase de transição física. Ainda não há previsão para retorno.

O Palmeiras não deve ter reforços. A presidente Leila Pereira deixou claro em várias entrevistas que não negocia com ninguém e que o elenco é esse. Contratações podem acontecer de forma pontual caso alguma coisa mude, como a venda de um atleta.