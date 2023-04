RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Série A do Campeonato Brasileiro apresenta uma nova onda de treinadores estrangeiros. Dos 19 clubes que iniciam o torneio com técnico efetivo (Goiás está sob o comando de interino), mais da metade tem à beira do gramado um profissional de fora do país.

Clubes brasileiros voltaram a investir na chegada de técnicos estrangeiros.

Entre eles, três são remanescentes de anos anteriores: Abel Ferreira, no Palmeiras, Juan Pablo Vojvoda, no Fortaleza, e Luís Castro, no Botafogo.

O argentino Jorge Sampaoli é o que chegou mais recentemente. Ele foi anunciado pelo Flamengo na noite da última sexta-feira, para substituir o português Vítor Pereira.

São sete técnicos portugueses e três argentinos.

Estrangeiro há mais tempo trabalhando no Brasil, Abel Ferreira é o atual campeão do Brasileiro, com o Palmeiras.

O treinador também já conquistou duas edições da Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Paulista.

Vojvoda foi campeão da Copa do Nordeste do ano passado e é tri do Estadual, em 2021, 2022 e 2023.

Entre os recém-chegados há os portugueses Ivo Vieira (Cuiabá) e Renato Paiva (Bahia).

Coudet foi campeão do Estadual pelo Atlético-MG, mas balançou no cargo na última semana após declarações polêmicas.

Novo técnico do Fla, Sampaoli conhece bem o futebol brasileiro. Ele já trabalhou no Santos e Atlético-MG.

Dentre os técnicos brasileiros, há diversos perfis.

Grêmio e São Paulo iniciam o Brasileiro tendo ídolos à beira do gramado, como Renato Gaúcho e Rogério Ceni, respectivamente.

Mano Menezes no Internacional, Odair Hellmann no Santos, e Vagner Mancini no América-MG são nomes mais estabelecidos no cenário.

O Corinthians aposta em Fernando Lázaro, que já havia trabalhado no clube e está tendo a primeira chance de maneira efetiva.

O Fluminense manteve Fernando Diniz, que foi campeão do Carioca com o "Dinizismo" e vem sendo especulado até na seleção.

Veja lista dos treinadores

América-MG - Vagner Mancini

Athletico-PR - Paulo Turra

Atlético-MG - Eduardo Coudet (argentino)

Bahia - Renato Paiva (português)

Botafogo - Luís Castro (português)

Red Bull Bragantino - Pedro Caixinha (português)

Corinthians - Fernando Lázaro

Coritiba - António Oliveira (português)

Cruzeiro - Pepa (português)

Cuiabá - Ivo Vieira (português)

Flamengo - Jorge Sampaoli (argentino)

Fluminense - Fernando Diniz

Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda (argentino)

Goiás - Emerson Ávila (interino)

Grêmio - Renato Gaúcho

Internacional - Mano Menezes

Palmeiras - Abel Ferreira (português)

Santos - Odair Hellmann

São Paulo - Rogério Ceni

Vasco - Maurício Barbieri