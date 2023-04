RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Henrique voltou a ficar à disposição do Flamengo após dez meses da grave lesão no joelho direito. Mas, passados três jogos em que ficou no banco de reservas, o atacante ainda não reestreou pelo Rubro-Negro.

Bruno Henrique voltou a ser relacionado no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Ele não entrou em campo, o Flamengo foi goleado por 4 a 1 e ficou com o vice do Estadual.

O atacante também não jogou nas derrotas seguintes, para o Aucas, no Equador, e para o Maringá, pela Copa do Brasil, ficando apenas no banco de reservas.

Existia a expectativa de que Bruno Henrique atuasse contra o Maringá, mas as circunstâncias da partida impediram sua reestreia.

O jogador agora vive a expectativa de jogar contra o Coritiba neste domingo (16), no Maracanã, às 16h, pela estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro.

A estimativa inicial de retorno, inclusive, era justamente no duelo contra os paranaenses.

Bruno Henrique terá um retorno gradual aos gramados mesmo já estando clinicamente recuperado da lesão.

O planejamento do departamento médico do Flamengo é que ele vá evoluindo na minutagem aos poucos.

Bruno Henrique postou uma mensagem de agradecimento após a final contra o Fluminense, comemorando o fato de ter sido relacionado pela primeira vez.