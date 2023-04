SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o empate do Arsenal em 2 a 2 com o West Ham no Campeonato Inglês -o segundo seguido da equipe-, Gabriel Jesus admitiu que a ansiedade pode ter atrapalhado.

Assim como contra o Liverpool na rodada anterior, o Arsenal abriu 2 a 0 e não segurou o resultado. Gabriel Jesus, que marcou um dos gols neste domingo (16), avaliou que o time "parou".

Na opinião do atacante, o Arsenal carrega uma pressão maior por não vencer o Campeonato Inglês desde a temporada 2003/04.

Com os resultados da rodada, o City só depende de si para ser campeão. Apesar de ter quatro pontos a menos, os comandados de Guardiola têm um jogo a menos e um confronto direto com o Arsenal.

"O time - acredito que a ansiedade, a forma com que a gente parou de atacar nos últimos dois jogos - pode estar ansioso, querendo logo resolver. (...) A gente não pode olhar para o City e querer que eles percam. A gente quer, é normal. Mas a gente tem que fazer o nosso. Agora, a disputa é com o City, que não tem a pressão de ganhar - ganhou nos últimos anos. Para eles é mais confortável. (...) A pressão está toda do nosso lado. Mas a gente não pode sentir", disse Gabriel Jesus em entrevista à ESPN.

SEQUÊNCIA

O Arsenal volta a campo na próxima sexta-feira (21). Em casa, a equipe enfrenta o Southampton, às 16h (de Brasília).

O Manchester City não entrará em campo pelo Campeonato Inglês no próximo fim de semana. A partida fora de casa contra o Brighton foi adiada por causa do jogo contra o Sheffield United, pela semifinal da Copa da Inglaterra.

Além da Copa da Inglaterra, o City ainda está vivo na Liga dos Campeões da Europa. Na próxima quarta-feira (19), a equipe encara o Bayern de Munique, na Alemanha. No primeiro jogo, vitória dos ingleses por 3 a 0.