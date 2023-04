RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O novo técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, está no Maracanã na tarde deste domingo (16) para assistir ao jogo contra o Coritiba, pela primeira rodada do Brasileirão.

É o primeiro contato de Sampaoli com o time, in loco, desde que foi anunciado como novo treinador, substituindo Vítor Pereira.

Os membros da comissão técnica que acompanharão o argentino na missão no Flamengo também foram ao estádio.

Sampaoli verá o jogo contra o Coritiba em uma cabine, ao lado do vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz.

Os membros da comissão preferiram assentos na tribuna de imprensa, onde conseguem captar melhor o ambiente do Maracanã.

VOLTA AO BRASIL

Sampaoli aceitou a proposta do Flamengo e assinou contrato até dezembro de 2024, quando termina o atual mandato do presidente Rodolfo Landim.

O argentino desembarcou no Rio na manhã deste domingo, foi a um hotel e depois se dirigiu ao estádio. Ele chegou cerca de duas horas antes do apito inicial.

Nesta segunda (17), Sampaoli comandará o primeiro treino no Flamengo e corre para resolver trâmites burocráticos para poder trabalhar oficialmente em um jogo.

Contra o Coritiba, o Flamengo será comandado pelo interino Mário Jorge. A bola rola às 16h (de Brasília).