O Sesi Franca não deixou dúvidas. É a equipe a ser batida no basquete brasileiro e sul-americano. O clube da cidade conhecida como a capital da modalidade no país venceu o Flamengo neste sábado (15) por 88 a 79 e conquistou o inédito título da Champions League das Américas (BCLA), a Libertadores do basquete. E não apenas isso: alcançou inacreditáveis 46 jogos consecutivos sem perder.

Franca teve a vantagem de sediar a fase final do torneio - o Final Four, ou seja, semifinais e decisão - e, por consequência, jogou o duelo derradeiro com amplo apoio da torcida nas arquibancadas do ginásio Pedrocão. Em uma partida tensa, o Rubro-Negro, que em 2019 foi carrasco da equipe francana ao vencer um NBB dentro da quadra adversária, até tentou reagir em diferentes momentos do jogo, mas os donos da casa estiveram quase sempre no controle. O Flamengo cortou a vantagem de Franca para quatro pontos antes do quarto decisivo, mas a equipe paulista conseguiu se manter à frente e fechar o jogo consistentemente. O pivô Lucas Mariano, com 16 pontos e sete rebotes, foi escolhido o MVP (Jogador Mais Valioso) do Final Four.

Este é o terceiro troféu conquistado pela equipe comandada por Helinho Garcia na temporada, depois do Campeonato Paulista e do Super 8. Além do peso da conquista do principal título do basquete sul-americano, a vitória estendeu a sequência invicta de Franca para 46 partidas, iniciada na final do campeonato estadual. Após perder o jogo 2 da decisão do Paulista para o São Paulo, em 12 de outubro do ano passado, a equipe venceu o duelo seguinte para fechar a série melhor de três em 2 a 1. No prosseguimento da temporada, venceu todas as dez partidas que culminaram na conquista da BCLA, os três jogos que levaram ao título do Super 8 e, no mais impressionante dos feitos, fechou a primeira fase do NBB com 32 triunfos em 32 rodadas.

A melhor campanha entre os 17 clubes da competição nacional garantiu um lugar nas quartas de final, onde aguardará pelo vencedor da série entre Pinheiros e Unifacisa, pelas oitavas.

A conquista da BCLA também significa a possibilidade de ir atrás de um outro título inédito, o do Torneio Intercontinental da Fiba (Federação Internacional de Basquete), em setembro, em Singapura. Embora a competição sul-americana viva um momento de domínio brasileiro, com três títulos de clubes do país de forma consecutiva (Flamengo, São Paulo e Franca), em toda a história do Intercontinental, iniciado em 1966, foram apenas três conquistas do basquete do Brasil: o Flamengo por duas vezes, em 2014 e 2022 e o Sírio, em 1979.

Franca terá cinco adversários na luta pelo título: o campeão da Champions League europeia (segundo torneio de clubes mais importante do continente), o vencedor da BAL (liga do continente africano), o G-League Ignite (equipe da Liga de Desenvolvimento da NBA, voltada para jogadores jovens), além de outros dois times a serem anunciados pela Fiba posteriormente, um deles obrigatoriamente vindo da liga chinesa.

