SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na tarde deste domingo (16), mas a atuação não convenceu a maioria de seu torcedor. Por isso, o técnico Fernando Lázaro precisou responder perguntas sobre como montar o meio-campo na ausência de Renato Augusto e afirmou que o setor deve ser um tanto 'camaleão', alternando de acordo com o adversário.

"É respeitar as características dos atletas e ver o adversário para fazer a estratégia do jogo. Mais do que qualquer coisa, acredito nisso. Passa um pouco por tudo, o Renato é diferenciado e traz uma característica específica. Na ausência dele, outros atletas trazem outras características. Isso vai fazer parte das nossas escolhas, não é uma coisa definitiva e também não só para esse jogo. A participação de vários atletas nos permite fazer essas escolhas", disse o técnico.

O QUE ACONTECEU

Renato Augusto segue sem substituto. Giuliano teve a missão contra o Cruzeiro, mas saiu lesionado no primeiro tempo.

Dupla Fausto Vera e Matheus Araújo surge como opção. Na segunda etapa, Lázaro adiantou os dois e o jovem meia tabelar com o argentino no gol que abriu caminho para a vitória.

Cantillo também ganhou moral. O colombiano vem entrando bem e ajustando a saída de jogo do Timão. Ele substituiu Roni no intervalo e a equipe melhorou na segunda etapa.

"O Cantillo entrou novamente muito bem e é um atleta que traz uma característica de posse e qualidade numa circulação de bola. A opção pela escalação inicial (com ele no banco) foi pelo que se apresentou o jogo. Estou satisfeito com ele e é um atleta que também faz parte, mas a gente tenta buscar o equilíbrio. Entendemos que, em um primeiro momento, seria um jogo muito competitivo por todo o contexto e precisaríamos ter uma outra virtude, para depois ter o Cantillo em outro aspecto. Sinto no Cantillo mais competitivo, está recuperando bolas", afirmou Fernando Lázaro.

Quem não deve ser opção a Renato Augusto é Chrystian Barletta. Para Lázaro, o jogador que veio do São Bernardo é um ponta que sabe jogar por dentro, mas ainda assim um atleta de beirada.