MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Será nesta quarta-feira (19) o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. A partida será disputada às 21h30 na Arena Castelão.

O MOMENTO DO SPORT

O Leão da Ilha não perde desde o dia 14 de fevereiro, quando foi derrotado pelo Ceará por 3 a 2.

Desde então, foram 14 jogos, com 12 vitórias e dois empates. No ano, o time já fez 60 gols e conta com Vagner Love e Luciano Juba em alta.

Love tem 11 gols em 21 jogos, enquanto Juba tem 12 em 24 partidas.

O time ainda está vivo na Copa do Brasil e fará o segundo jogo da final do Pernambucano no próximo fim de semana.

O MOMENTO DO CEARÁ

O clube alvinegro, por outro lado, perdeu na estreia da Série B para o Ituano na última sexta-feira (14).

Apesar de ter eliminado o Fortaleza na Copa do Nordeste o, o Ceará ficou com o vice do estadual no começo do mês.

O artilheiro do time é Erick, que tem oito gols e nove assistências em 19 jogos no ano. São cinco gols na Copa do Nordeste, igual a Love e Juba.

O QUE VALE

O campeão do torneio leva R$ 6,2 milhões, enquanto o vice fica com R$ 5,2 milhões.

O jogo decisivo será no dia 3 de maio, na Ilha do Retiro.