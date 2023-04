Foi realizada neste sábado (15) a 7ª Corrida Tecnobit Informática Night Run, que sagrou Aline Barbosa e Flávio Stumpff os grandes campeões da 2ª etapa do Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora. O percurso da corrida foi de 6 km e o da caminhada de 3,5 km.



Na categoria de Equipes Femininas, a equipe Vem Correr saiu vencedora. Já no masculino, a Mega Academia venceu.



Confira aqui o resultado extraoficial da corrida.



35º Ranking de Corridas de Rua



Nesta edição, o circuito será dividido em dez etapas, três a mais do que ano passado. A Meia Maratona de Juiz de Fora, que será disputada em maio, terá o maior percurso, com 21 km no total.



Confira o calendário de provas 2023.



7 de maio : 6ª Corrida do Laboratório Cortes Villela



28 de maio: Meia Maratona de Juiz de Fora



25 de junho: Corrida Vidativa (nome provisório)



20 de agosto: Corrida do Independência Shopping



17 de setembro: 11ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos



8 de outubro: Corrida Move IT Sports (nome provisório)



29 de outubro: 10ª Corrida Solidária Outubro Rosa da Ascomcer



25 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run7

