SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Tricampeã mundial, Mayra Aguiar está focada na conquista que falta em seu currículo: o ouro olímpico. A gaúcha de 31 anos anunciou nesta segunda-feira (17) que abriu mão da convocação para disputar o Mundial deste ano, no mês que vem, em Doha (Qatar). A lista foi divulgada há pouco e o destaque é Rafaela Silva, líder do ranking de sua categoria.

Como de costume, o Brasil tem direito a 18 vagas no Mundial, sendo nove homens e nove mulheres. A convocação prioriza os brasileiros mais bem classificados no ranking mundial das respectivas categorias.

Além de Mayra Aguiar, também desfalca a seleção Larissa Pimenta, que sofreu lesão no joelho direito e passou por cirurgia no mês passado. Maria Portela e Maria Suelen Altheman anunciaram aposentadoria recentemente.

Hoje, no feminino, o Brasil só não está na zona de classificação para Paris-2024 na categoria até 70kg. Mesmo assim, a comissão técnica optou por levar apenas uma atleta nessa categoria: Ellen Froner, 31ª do ranking olímpico.

No masculino, chama atenção a ausência de atletas das categorias até 60kg. Hoje o país não tem nenhum atleta entre os 60 primeiros do ranking e, fora do Mundial, a tendência é não classificar ninguém a Paris-2024. Atualmente, Matheus Takaki é o 46º do ranking olímpico.

Convocados:

Willian Lima (66kg/11º do ranking mundial)

Daniel Cargnin (73kg, quarto)

Guilherme Schimidt (81kg/quarto)

Rafael Macedo (90kg/11º)

Giovani Ferreira (90kg/61º)

Leonardo Gonçalves (100kg/30º)

Rafael Buzacarini (100kg/17º)

Rafael Silva (+100kg/oitavo)

João Cesarino (+100kg/43º)

Natasha Ferreira (48kg/36ª do ranking)

Amanda Lima (48kg/24ª)

Rafaela Silva (57kg/líder do ranking)

Jéssica Lima (57kg/17ª)

Ketleyn Quadros (63kg/quarta)

Gabriella Mantena (63kg/35ª)

Ellen Froner (70kg/24ª)

Beatriz Souza (+78kg/quinta)