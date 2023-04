SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O volante Mathias Villasanti, do Grêmio, será operado após sofrer múltiplas fraturas no rosto.

O meio-campista paraguaio teve diagnosticadas múltiplas fraturas na região do osso zigomático. Ele foi submetido a exame de ressonância magnética e pela avaliação de um cirurgião buco-maxilo-facial.

Ele passará por cirurgia nos próximos dias. O Grêmio não informou o tempo previsto para recuperação do camisa 20, mas afirmou que que atualizará sobre os procedimentos realizados.

Villasanti se chocou com Kannemann pelo alto durante a vitória sobre o Santos, na estreia do Paulistão. Os dois subiram para uma disputa pelo alto no final do primeiro tempo, e o paraguaio não retornou para o segundo tempo.

O jogador de 26 anos disputou 14 jogos pelo Grêmio em 2023, sendo titular em 11 deles. Ele marcou um gol e deu uma assistência na temporada.