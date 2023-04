SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Fifa confirmou nesta segunda-feira (17) a escolha da Argentina como sede do Mundial Sub-20 2023. A competição inicialmente aconteceria na Indonésia.

O Bureau da Fifa, que reúne os presidentes das confederações continentais, aprovou a candidatura dos argentinos para receber o torneio.

A competição será entre 20 de maio e 11 de junho.

O sorteio dos grupos acontecerá em 21 de abril, em Zurique.

A Argentina tinha ficado fora, mas agora ganhou a vaga como país-sede. O Brasil foi campeão sul-americano e já tinha se classificado.

FORMATO

O Mundial Sub-20 terá seis grupos de quatro times.

Ramon Menezes é o treinador da seleção brasileira sub-20. Ele comandou a equipe no sul-americano, em janeiro.

O 'BOTE' DA ARGENTINA

A Argentina teve apoio da Conmebol para correr e se candidatar a sediar a competição depois que a Fifa tirou da Indonésia o direito de organizar o torneio.

Os indonésios tiveram problemas políticos, por conta de um movimento de boicote a Israel. A Indonésia não tem relações diplomáticas formais os israelenses. Houve protestos pedindo que a seleção de Israel não estivesse entre os 24 competidores.

A AFA está com moral também porque a Argentina foi campeã do mundo no Qatar, em 2022.