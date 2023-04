SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está tendo dificuldade para marcar sem Giuliano Galoppo e vê o departamento médico ficar cheio mais uma vez em 2023.

O argentino é o artilheiro isolado do São Paulo na temporada, tendo marcado oito dos 26 gols da equipe no ano ?além de ter dado duas assistências. Ele é seguido na lista por Calleri e Pedrinho, ambos com três.

O clube tricolor só balançou as redes adversárias três vezes desde que Galoppo se lesionou, ainda no primeiro tempo do duelo contra o Água Santa, pelas quartas do Paulista. Foram quatro jogos no período, sendo somente uma vitória ?o 2 a 0 sobre o Tigre.

A equipe tinha uma média de 1,9 gol por jogo quando Galoppo estava disponível. Ele atuou em 11 partidas neste ano, sendo titular em sete delas.

O São Paulo, inclusive, vem sofrendo com lesões em 2023 e soma oito baixas para o duelo contra a Puerto Cabello, pela segunda rodada da Sul-Americana. O clube já havia terminado o Paulista com um time de desfalques e promoveu uma reformulação no DM.

O ataque é o setor que mais preocupa o técnico Rogério Ceni. Ele não poderá contar com os recém-lesionados David e Erison, além de que Calleri acabou de voltar de um período de um mês afastado e Luciano foi substituído com dores na derrota para o Botafogo, na estreia do Brasileiro.

OS LESIONADOS NO SÃO PAULO

David (estiramento do ligamento do joelho direito)

Erison (estiramento em fibrosa na coxa esquerda)

Ferraresi (cirurgia no joelho direito)

Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo)

Igor Vinícius (cirurgia no púbis)

Moreira (cirurgia no joelho esquerdo)

Talles Costa (sutura no joelho direito)

Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo)